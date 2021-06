Pandemia to już nie wymówka. Od 20 czerwca koniec dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

- Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19 - czytamy w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

Ma to związek z ostatnio ogłoszonymi zmianami w obostrzeniach. Od 13 czerwca w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w obiektach kultu religijnego może znajdować się nie więcej uczestników niż stanowi 50 proc. obłożenia budynku. A już od 26 czerwca do 31 sierpnia liczba zostanie zwiększona do 75 proc.