Perin daje wygraną Janowiance, a Wójcik Lewartowi. Świetny start Lublinianki

Dzielnie o utrzymanie walczy natomiast Lublinianka. Zespół Marcina Zająca po pokonaniu Cisowianki, teraz zwyciężył na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica 2:1.

– Ciężka praca, którą wykonaliśmy w przerwie zimowej, przynosi efekty. Wybiegaliśmy ten mecz do samego końca – uważa trener Zając. – Chcieliśmy dobrze rozpocząć rundę i jak na razie to nam się udaje. Ale cały czas twardo stąpamy po ziemi. Po prostu dalej chcemy robić swoje i regularnie punktować, jak to ma miejsce teraz – uspokaja.