Pięściarz Starej Szkoły Boksu Lublin z kolejną wygraną na zawodowych ringach. Zobacz zdjęcia

W walce wieczoru Damian Wrzesiński przegrał z Meksykaninem Erickiem Encinią. Tym samym Encinia zdobył tytuł międzynarodowego mistrza Polski. Starcie Wrzesińskiego z Encinią na Tymex Boxing Night 17 odbyło się na 10-rundowym dystansie. O zwycięstwie Meksykanina zadecydowali sędziowie, choć niejednogłośnie. Dwóch sędziów wskazało na Encinię, a jeden na remis. Dla Damiana Wrzesińskiego była to pierwsza porażka w karierze.

WYNIKI GALI - ZWYCIĘZCY ZAZNACZENI POGRUBIONĄ CZCIONKĄ

Damian Wrzesiński (60,9kg) vs Erick Encinia (61,1kg)

Oskar Wierzejski (91,4kg) vs Vasyl Halych (90,5kg) (remis)

Tomasz Nowicki (70,8kg) vs Vladyslav Gela (70,6kg)

Mateusz Rzadkosz (81kg) vs Michał Ryba (79,6kg)

Piotr Łącz (103,1kg) vs Konrad Cupriak

Wiktor Szadkowski (79,2kg) vs Jozef Kolodziej (78kg)

Kamil Mroczkowski (116,5kg) vs Filip Bialynski (92kg)