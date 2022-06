Piłka nożna kobiet. Wicemistrz Polski z Łęcznej wzmacnia skład

Pierwszą nową zawodniczką łęcznianek została atakująca, Klaudia Fabová. To 24-letnia reprezentantka Słowacji, która podpisała roczną umowę. Przez ostatnie dwa sezony broniła barw ekstraligowego Medyku Konin, a wcześnie grała w AZS PWSZ Wałbrzych.

– Bardzo się cieszę, że będę mogła wnieść swoje umiejętności do Górnika. Ten transfer dużo dla mnie znaczy. Chcę osiągać z tą drużyną jak najwyższe cele – mówi nowa piłkarka na oficjalnej stronie internetowej Górnika. – Gra w Górniku to dla mnie duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i w przyszłym sezonie wspólnie sięgniemy po mistrzostwo Polski – podkreśla Fabová.

– Klaudia to wszechstronna ofensywna piłkarka, która może grać zarówno na pozycji numer dziewięć, jak i osiem, czy dziesięć, a występowała również na bokach pomocy. Jest też bramkostrzelna, a co za tym idzie, liczymy na to, że wypełni lukę po odchodzącej Macleans Chinonyerem, a także wniesie jeszcze więcej ogłady i doświadczenia na najwyższym poziomie ligowym – wyjawia trener Górnika, Robert Makarewicz.