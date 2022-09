„Piłkarskie Orły”. Na Lubelszczyźnie będzie nowy lider?

Co prawda w PKO BP Ekstraklasie Lubelszczyzna nie ma swojego przedstawiciela, ale na jej zapleczu już tak. Mowa oczywiście o drużynie Górnika Łęczna, dla której start Fortuna 1. Ligi jest dosyć trudny. Spośród jedenastu meczów wygrała tylko jeden i z bilansem 1-5-5 znajduje się na 16. miejscu w tabeli (strefa spadkowa).

Ostatnie spotkania napawają jednak optymizmem. Górnicy dwukrotnie prowadzili w nich 2:0, ale ostatecznie tylko remisowali (2:2). W obu spotkaniach po golu zdobyli Sergiej Krykun i Damian Gąska, którzy znajdują się w czołówce notowania „Piłkarskich Orłów” za wrzesień.

Krykun łącznie ma trzy trafienia na koncie, co przekłada się na 5.5 punktu w rankingowej klasyfikacji. W zestawieniu ogólnopolskim to plasuje go na 10. miejscu, w wojewódzkim na 1. Z dwoma bramkami w dorobku 3. miejsce (3.5 pkt) zajmuje Gąska. Z dokładnie takim samym wynikiem tuż za jego plecami jest kolejny gracz zielono-czarnych, Dawid Tkacz. Żaden z panów swojego dorobku jednak już w tym miesiącu nie powiększy, bo do rozgrywek wrócą dopiero w październiku.