Plastik- czy da się ograniczyć go w codziennym życiu?

Na wstępie zajmijmy się szkodliwością plastiku dla zdrowia człowieka. Plastikowe odpady ulegające rozkładowi wydzielają szkodliwe substancje, które mogą być przyczyną rozwoju wielu chorób. Substancje, które używane są do produkcji plastiku mogą przenikać do żywności, wpływ tych substancji na nasz organizm nie jest widoczny jednak od razy, ale może uaktywniać się po kilku latach. Sugeruje się ze jeden z najczęściej wykorzystywanych tworzyw czyli PET, może oddziaływać na gospodarkę hormonalną człowieka antymon pierwiastek w nim zawarty może mieć dzielenie rakotwórcze. Polichlorek winylu z którego zrobione są folie do żywności jest silnie toksyczny, a w procesie jego spalania wydzielane są groźne substancje- dioksyny. Bisfenol A, który zaliczany jest do grupy tworzyw innych to związek który może przyczyniać się do chorób układu nerwowego i hormonalnego jak również do choroby Alzheimera.