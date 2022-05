Po zwycięskim meczu odetchnął z ulgą. Jarosław Hampel zaskoczył formą w Toruniu

Trener gospodarzy, Robert Sawina, porażkę z Motorem tłumaczył problemami kadrowymi. - Brakuje nam piątego seniora. Jazda w czterech, to co innego, niż w pięciu – mówił. Zapomniał jednak, że lubelska drużyna przyjechała do Toruniu bez Dominika Kubery, czyli w składzie Motoru było tylko trzech seniorów! Wszyscy natomiast pojechali znakomicie i zdobyli razem 36 z 48 punktów zespołu.

Największym pozytywnym zaskoczeniem okazał się Jarosław Hampel. Najbardziej utytułowany i doświadczony żużlowiec Motoru na początku sezonu miał duże problemy ze sprzętem i zdobywał mało punktów. W Toruniu to się zmieniło.

- Po słabszych występach zawsze jest wiele wątpliwości, dużo niewiadomych. Gdy jest się w dołku i forma jest słaba, to trzeba wykonać ciężką pracę, żeby wszystko poukładać – mówił w rozmowie z Canal+ Sport. - Występ w Toruniu bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że będzie to dla mnie początek nowego rozdania i podobnie pojadę w następnych spotkaniach – dodał.