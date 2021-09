Podprowadzająca Motoru Lublin została Miss Startu PGE Ekstraligi 2021. Poznaj Karolinę Wojtiuk

Trzeci sezon z rzędu konkurs na Miss Startu wygrała dziewczyna z Lublina. Tegoroczna zwyciężczyni, Karolina Wojtiuk od trzech lat towarzyszy żużlowcom na meczach przy Al. Zygmuntowskich. – To właśnie wtedy rozpoczęła się moja sympatia do żużla. Wychodzę z

założenia, że każdy powinien chociaż raz pojawić się na meczu. Dostarcza on takich emocji, że nawet dla osoby, która nie ma o tym początkowo pojęcia, będzie to świetne przeżycie – podkreśla Wojtiuk.

O roli podprowadzającej marzyła od dawna. – To było kilka lat temu, pracowałam wtedy w strefie VIP. Zobaczyłam podprowadzające i miałam nadzieję, że następnym razem pojawię się na meczu już w tej funkcji! I tak się też stało – wspomina.

Za wygranie tytułu Miss Startu Karolina Wojtiuk otrzymała szarfę tytułową, zegarek Aztorin, voucher o wartości 3000 zł (brutto) na pobyt dwóch osób w jednym z Hoteli SPA na terenie Polski oraz voucher wartości 1500 zł (brutto) na zakupy w centrum handlowym.