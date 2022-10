Pokonali mistrza, teraz Budowlani pojadą na teren wicemistrza

Inauguracja z Master Pharm Łódź zakończyła się remisem 16:16. Kolejne trzy mecze podopieczni trenera Andrzeja Kozaka wygrali i z dorobkiem 20 punktów plasują się na 4. miejscu w tabeli Ekstraligi.

– Na progu sezonu zapowiadaliśmy, że realnie chcemy włączyć się do walki o medale, zatem tak udany początek rozgrywek nie jest dla nas zaskoczeniem. W planach było jeszcze zwycięstwo z drużyną z Łodzi, jednak to się nie udało. Póki co za nami tylko pięć meczów. Realizujemy założenia, z czego jesteśmy zadowoleni. Nasze wyniki to pozytywny prognostyk przed dalszą częścią zmagań – mówi trener Andrzej Kozak.

W miniony weekend jego zespół pokonał w meczu domowym przy ulicy Magnoliowej obrońcę tytułu, Orkana Sochaczew 26:24.

– Pracowaliśmy bardzo mocno na treningach. Przygotowywaliśmy się konkretnie pod drużynę z Sochaczewa i to przyniosło efekt. Chcąc myśleć o czołówce, mecze u siebie trzeba wygrywać – uważa szkoleniowiec. – Wygrana na pewno zrobiła wrażenie na zespole, co było zresztą widać po końcowym gwizdku. Ale to też pewnie wynikało z przebiegu starcia. Popełniliśmy w nim dużo błędów, a w końcówce groził nam remis. Mecz przyniósł wiele emocji. Dobrze, że skończył się dla nas szczęśliwie – dodaje.