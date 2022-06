Polska była, jest i będzie bezpieczna. Rozmowa z Jackiem Sasinem, wiceprezesem Rady Ministrów

Panie Premierze, co wojna za wschodnią granicą Polski zmienia w kwestii naszego bezpieczeństwa energetycznego?

Chcę z całą mocą podkreślić, że Polska była, jest i będzie bezpieczna zarówno pod względem militarnym, jak również energetycznym. To kluczowe z punktu widzenia interesu naszego państwa. Dzisiaj jesteśmy świadkami wydarzeń, przed którymi mój obóz polityczny przestrzegał od dawna. Można powiedzieć, że zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Rosja Putina stanowi zagrożenie dla wolnego świata. Krok po kroku próbuje wywrócić porządek świata. W tej wojnie, jaka toczy się od dawna, Kreml bardzo umiejętnie wykorzystuje swoje surowce naturalne. Szczególnie widoczne było to przed 24 lutego, czyli przed najazdem na Ukrainę, kiedy Moskwa szantażowała Zachód podwyższając ceny gazu. Zresztą dzisiaj w Europie Zachodniej nie brakuje opinii, że należy dogadać się z Putinem tylko po to, by można było prowadzić z nim interesy i kupować od niego ropę, węgiel, czy gaz.