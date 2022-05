Polski Cukier MKS Avia Świdnik po raz drugi przegrał z bydgoszczanami mecz o brąz Tauron 1. Ligi

– Zagraliśmy dwa bardzo słabe mecze, w których walczyliśmy nie tylko z przeciwnikiem, ale również z własną grą – mówi Kamil Kosiba, zawodnik Polskiego Cukru MKS Avii. – Jesteśmy na siebie źli, że nie pokazaliśmy tego na co nas naprawdę stać oraz tego co prezentowaliśmy od początku fazy play-off. Gra toczy się do trzech wygranych spotkań, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć, a my będziemy walczyć, aby przedłużyć tę rywalizację – dodaje świdnicki przyjmujący.

Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęli goście, którzy po serii bloków odskoczyli na 6:0. Świdniczanie dogonili jednak bydgoszczan i do końca tej części gy trwała wyrównana walka. Zanosiło się nawet na batalię na przewagi w premierowej odsłonie, ala pomyłka w ataku Jakuba Kalinowskiego przechyliła w niej szalę zwycięstwa na stronę przyjezdnych 25:23.