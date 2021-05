„Polski ład”. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swój nowy program

– W najbliższych 6 latach zwiększymy wydatki na zdrowie do 7 proc. w relacji do PKB. Już w 2023 r. osiągną one poziom 6 proc. PKB. To zdecydowanie szybciej niż wcześniej zakładaliśmy – podkreślano na konferencji prasowej. - „Plan na zdrowie” zakłada także podwyższenie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych.

– Proponujemy podwyższenie II progu podatkowego. W tej chwili to 85 tys. zł rocznie, będzie to 120 tys. zł – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Polski ład”: szeroko zakrojony program mieszkaniowy

- Zdecydowaliśmy się na rewolucję wolnościową, żeby od czasów Polskiego ładu można było bez zezwolenia, tylko na zgłoszone zawiadomienie, budować domy do 70 metrów kwadratowych w podstawie - zapowiedział Morawiecki.

Oprócz tego, w ramach tego filaru w planach jest także to, by państwo zagwarantowało wkład własny do wysokości 40 proc. i do wysokości 100 tys. zł, co ma sprzyjać decyzji o zakupie mieszkań.