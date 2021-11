Popychadełka, kosztem wygód własnych. Zapomniany świat służących i dostojnych pań domów

„Brak dotkliwy służby domowej coraz jaskrawiej zarysowujący się w naszych stosunkach gospodarskich i ekonomicznych, wysunął sprawę tę na czołowe miejsce zainteresowań ogólnych” – pisała w poradniku Maria Ankiewiczowa. „Nie będzie przesadą gdy powiem, że bolączka ta stała się tak powszechną, iż zjednoczyła mężczyzn jak i kobiety we wspólnych usiłowaniach odnalezienia zbawczej deski ratunku przed dwiema formami grożącego niebezpieczeństwa: zupełnym brakiem służby (...) i zasilaniem kadr służby obecnej przez elementy, zupełnie się do tego rodzaju pracy nie nadające”.

Wady organiczne

Domową służbę dzielono na kilka rodzajów. Była ona stała (zwykle takich służących meldowano w domu gdzie pracowali) lub „przychodnia”. Do tej ostatniej kategorii należały tzw. posługaczki, które zatrudniano zwykle na kilka godzin dziennie lub tygodniowo. Do ich grona zaliczały się najczęściej wynajęte kobiety, które m.in. froterowały podłogi w domach „państwa:, trzepały tam dywany, zmywały statki (naczynia) kuchenne, rozpalały w piecach, przynosiły zakupy, prały itd. Posługaczkom płacono mniej niż stałej służbie (nie dostawały także całodziennego wyżywienia, a jedynie śniadania), co także miało znaczenie w kontekście ich „niedoboru na rynku zatrudnienia”.