Porażka Avii w hicie kolejki. Coraz bliżej świetne Podlasie i Chełmianka. Trwa seria Orląt

W sobotę zespół trenera Łukasza Mierzejewskiego przegrał na wyjeździe z ekipą Sławomira Peszki 0:2. Wynik spotkania w 19. minucie spotkania otworzył swego czasu gracz Motoru Lublin, Michał Fidziukiewicz.

- Wieczysta nie stworzyła sobie jakichś klarownych sytuacji, aby wygrać. Z mojej perspektywy wydaje się, że mogliśmy to spotkanie wyciągnąć. Walczyliśmy do końca, pokazaliśmy charakter, zostawiliśmy serducho na boisku, ale przegraliśmy. Dlatego czujemy duży niedosyt - żałuje sprowadzony zimą do drużyny ze Świdnika Mateusz Machała. - Plusem na pewno jest to, że dobrze funkcjonujemy w obronie. Musimy po prostu wystrzegać się tych błędów, po których straciliśmy dzisiaj bramki i pracować dalej - dodaje defensor.