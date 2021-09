Powiat puławski: Mocne uderzenie policji w narkobiznes. Sześciu zatrzymanych

Na początku zeszłego tygodnia, puławscy kryminalni zatrzymali samochód marki peugeot na terenie gminy Nałęczów. Kierował nim 23-letni mężczyzna. W trakcie przeszukania pojazdu funkcjonariusze natrafili na blisko 300 gramów suszu roślinnego oraz niewielką ilość białego proszku.

– Po zbadaniu narkotesterem potwierdziło się, że susz to tzw. marihuana. Proszek został natomiast przekazany do badań. Kierowca trafił do policyjnego aresztu – informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej w Puławach.