Powstanie pierwszy żłobek w gminie. Zaplanowano także odnowienie dróg w Mienianach

- Jest szansa, że nowy żłobek będzie działał już w 2025 roku. Na pewno jest w naszej gminie bardzo potrzebny. To będzie zresztą pierwsza taka placówka na tym terenie - podkreśla Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów. - Gmina dołoży do tego przedsięwzięcia ze środków własnych około pięć procent planowanych kosztów, czyli około 100 zł. Ponadto mamy także w ramach programu przyznane środki na funkcjonowanie żłobka. Przez trzy lata będziemy mogli wydać na ten cel 900 tys. zł.

Już wiadomo, że nowy żłobek będzie nosił nazwę „Nasze skarby”. To nie jedyne dobre wieści inwestycyjne. W miejscowości Mieniany (gm. Hrubieszów) ruszą niebawem remonty czterech odcinków ulic. Prace pochłoną łącznie ponad 1 milion 940 tys. zł. Owe pieniądze będą głównie pochodzić z dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Gmina do tych robót dołoży ok. 150 tys. zł.

W sumie odnowionych zostanie około 5 km asfaltu. Prace potrwają do końca maja 2024 roku.