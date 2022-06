Pożegnają się z kibicami. U siebie zagrają po raz ostatni

Z czterech meczów sezonu 21/22 miejscowi wygrali jedno. W połowie maja pokonali na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Piłsudskiego 22 Hammers Łaziska Górne 48:14. Teraz wierzą w kolejne zwycięstwo.

– Liczymy na zwycięstwo, ale na pewno będzie to twarde spotkanie. Rywale to drużyna bardzo doświadczona, wspomagana przez mistrzów Europy – Panthers Wrocław. Katy mogą liczyć na pomoc z ich strony zarówno w aspekcie zawodników jak i trenerów. Dlatego to bardzo mocny przeciwnik – mówi prezes Tytanów Lublin, Karol Sidorowski.

Lublinianie wiedzą, że z grupy już nie awansują. Jak to wpływa na motywację?

– Morale na pewno nie spadło. Walczymy do końca. W najbliższych dwóch meczach będziemy starali się pokazać na co nas stać. Jesteśmy przyzwyczajeni do bycia „underdogami” – wyjaśnia prezes. – Nigdy nie było nas stać na opłaty dla sztabu czy zakontraktowanie zawodników. Zawsze gramy tym, co mamy. W tym roku mamy ciężką sytuację kadrową, bo pół drużyny jest nowej, a jak wiadomo doświadczenie zdobywa się na boisku. Uważam, że to była dla nich cenna lekcja. Na pewno nie mamy się czego wstydzić – dodaje.