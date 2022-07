Prezes AZS PL: „Ludzie są ciekawi, a na naszych meczach trybuny się zapełniają”

Zajęliście 7. miejsce w gronie ósemki zespołów uczestniczących w rozgrywkach. Miniony sezon był trudny.

Większość zawodników, z jakimi rozpoczęliśmy współpracę rok temu, miała przerwę w grze. Był to dla nas sezon trudny i początkowo byliśmy, mówiąc kolokwialnie, „zieloni” w całym temacie. Jednak poznaliśmy już nieco realia ligowe i wiemy z czym wszystko się je. Liczymy, że w kolejnym sezonie będzie już łatwiej.

Jak przed nim wygląda sytuacja kadrowa?

Muszę przyznać, że kilku zawodników już w trakcie zeszłych rozgrywek wypadło nam z gry. Głównym czynnikiem była ich praca, którą ciężko pogodzić jest z treningami czy meczami. Rozesłaliśmy jednak oczywiście oferty po klubach, gdzie są juniorzy starsi. Informacje, że w murach Politechniki Lubelskiej jest środowisko unihokejowe trafiły też do różnych uczelni. Chcemy, żeby ludzie o nas wiedzieli. Myślę, że co najmniej pięciu lub sześciu nowych graczy dołączy do drużyny przed przyszłym sezonem. Będą to studenci, którzy rozpoczną studia na pierwszym roku.