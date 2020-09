Problemy szkół w pandemii: Chaos prawny, finanse i... nieodpowiedzialność części rodziców

Jest kilka kłopotów. Pierwszy to niestety nieodpowiedzialność pojedynczych rodziców. 99 procent z nich doskonale rozumie, że szkoły robią wszystko, żeby ich dzieci były bezpieczne. Ale są też tacy, którzy informują, że to wszystko „koronaściema” i zapowiadają, że i tak wejdą po dziecko, bo konstytucja im to gwarantuje.

Na stronie internetowej otwieramyszkoly.pl jej autorka analizuje rozwiązania przyjęte w szkołach przez różne kraje. Wśród wniosków jest m.in. ten, że potrzeba więcej pieniędzy. Dyrektorzy też mówią, że przydałoby się im wsparcie kadrowe – także pracowników obsługi. A na to nie mogą liczyć, bo samorządy nie mają na to środków.

Kiedy mój szef, prezydent Krzysztof Żuk, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu rozmawia o problemie walki z pandemią, to głównym tematem jest zwiększenie subwencji oświatowej. Już w pierwszym półroczu tego roku do zadań oświatowych dołożyliśmy 92 mln zł.

W jednym z wywiadów powiedział pan, że dwa miesiące wakacji, które powinny być przez MEN przeznaczone na przygotowania do roku szkolnego w tym trudnym czasie, zostały zmarnowane.

Nie ustalono najprostszych rzeczy. Jedna z nich to podstawa programowa. Czy w obecnych warunkach nauczyciel ma zrealizować całą? Nauczyciele fizyki i chemii w szkołach podstawowych mają w podstawie zestaw kilkudziesięciu doświadczeń, które mają wykonać z uczniami. Jak oni mają to zrobić, jeśli klasa ma siedzieć w jednej sali? Nikt ich jednak nie zwolnił z tego obowiązku. Nauczyciel pisze na koniec roku w dzienniku: „podstawa programowa została zrealizowana”. W tym roku raczej tak nie napisze. A to się wiąże z konsekwencjami: dla niego, ale też dla uczniów, bo pojawia się wątpliwość, czy są przygotowani do egzaminów, czy powinni być klasyfikowani. Dyrektorzy pytają – czy naprawdę dziś koniecznie musimy mieć cztery godziny w-f? Czy nie byłoby lepiej przenieść nauczycieli do działalności opiekuńczej i rozładować świetlice? To nie są skomplikowane pomysły, dziwimy się, że nikt w MEN na to nie wpadł.