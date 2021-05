Przed nami gala Suzuki Boxing Night VI. Zobacz zdjęcia

Pozostałe walki odbędą się zgodnie z planem: 57 kg Jarosław Iwanow vs Dmitri Verhovetshi, 63 kg Damian Durkacz vs Egor Bejenaru, 69 kg Mateusz Polski vs Vasili Belous, 69 kg Filip Wąchała vs Davron Bozorov, 75 kg Bartosz Gołębiewski vs Vlad Gavriliuc, 81 kg Daniel Adamiec vs Marin Bucataru, 91 kg Mateusz Bereźnicki vs Andrei Zaplitini. Na gali Suzuki Boxing Night VI, organizowanej przez Polski Związek Bokserski i Suzuki Motor Poland, dojdzie też do pojedynku w wadze 69 kg między aktualnym mistrzem kraju Dominikiem Kidą i Bartłomiejem Przybyłą.

