Przed Pszczółkami ponownie Polonia. Tym razem na wyjeździe

Po tym jak pierwsze trzy próby rozegrania pojedynku zakończyły się fiaskiem, za czwartym – w miniony piątek wszystko po myśli organizatorów. Zaległy mecz 9. kolejki w lubelskiej hali doszedł do skutku, a na parkiecie drużyną zdecydowanie lepszą od początku do końca były koszykarki Pszczółki. Akademiczki wygrały 84:65, tym samym bardzo przybliżając się do celu, jakim jest przystąpienie do fazy play-off z miejsc 1-2.

Akademiczki były zespołem lepszym pod każdym względem. Są jedną z dwóch drużyn w lidze, która nie przegrała jeszcze meczu domowego (bilans 9-0). Drugą jest BC Polkowice, z którym AZS UMCS stoczy korespondencyjny pojedynek o wygranie sezonu zasadniczego.

– Nie ukrywam, że troszeczkę obawialiśmy się spotkania z Polonią, ale jego przebieg ustaliła pierwsza kwarta. Później, może z wyjątkiem końcówki trzeciej kwarty, cały czas kontrolowaliśmy mecz. Cieszymy się też, że każda dziewczyna mogła zagrać. To jest bardzo ważne przy tym natłoku meczów. Teraz przed nami wyjazd do Warszawy i tam też się spodziewamy trudnego spotkania – mówił na piątkowej konferencji pomeczowej trener Krzysztof Szewczyk.