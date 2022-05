"Przegrywamy po głupim błędzie" - komentarze trenerów po meczu Górnika Łęczna z Jagiellonią BIałystok

- Chcę pochwalić drużynę, bo bardzo chciała i się starała. Niestety, po głupim błędzie przegrywamy i punkty jadą do Białegostoku – mówi szkoleniowiec Górnika. Jego podopieczni w 86. minucie niefrasobliwie wybijali piłkę z własnego pola karnego i Jesus Imaz zdobył zwycięskiego gola.

- Cieszę się, że po okresie remisów, w końcu się to skończyło – mówi Piotr Nowak, trener Jagiellonii. - Mimo, że to był ostatni mecz, było widać dużo walki i nikt nie odpuszczał. Myślę, że teraz wszystkie emocje opadną i spróbujemy znaleźć receptę na przyszły sezon, żeby była większa jakość i omijały nas kontuzje. Zagraliśmy praktycznie bez pięciu podstawowych piłkarzy. Młodzież jest utalentowana, ale potrzebuje czasu. Będziemy ich wprowadzać do zespołu i zobaczymy, co uda nam się zrobić na rynku transferowym przez najbliższe trzy tygodnie – dodaje szkoleniowiec drużyny z Białegostoku, która sezon zakończyła na 12. miejscu.