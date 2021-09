Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin pokonała w Toruniu tamtejszą Energę w sparingu

Lublinianki wysoko pokonały gospodynie imprezy, zespół Energi Toruń. W piątkowym meczu po raz pierwszy w zielono-białych barwach zaprezentowały się Amerykanki Kamiah Smalls oraz Natasha Mack, które dołączyły do składu w tym tygodniu. Pierwsza z wymienionych była najskuteczniejszą zawodniczką Pszczółki, do spółki z Włoszką Martiną Fassiną. Trener Krzysztof Szewczyk miał ponadto większe pole manewru w kontekście rotacji, ponieważ do gry po kontuzji stawu skokowego powróciła Emilia Kośla.

W memoriale w Toruniu występują także MKS Pruszków, Widzew Łódź, Pompax Tęcza Leszno oraz Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz. Z ostatnią z wymienionych drużyn lublinianki zmierzą się w sobotę o godz. 13:45. Na tym zakończą swój udział w zmaganiach.

Energa Toruń - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 60:82

Energa: Pszczolarska 17, Adebayo 13, Bennett 12, Wieczyńska 6, Grzenkowicz 6, Urban 5, Podkańska 1, Nowicka. Trener: Emilia Lamparska