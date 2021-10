Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin przegrała niespodziewanie w hali MOSiR z Horizontem Mińsk. Zobacz zdjęcia

Wynik meczu otworzyła celną trójką Palina Kastsiukavets, a za chwilę po kolejnym udanym rzucie w wykonaniu Amerykanki Adrienne Webb, przyjezdne prowadziły już 5:0. Lublinianki zaliczyły potem sześć oczek z rzędu i po "wjeździe" pod sam kosz Serbki Aleksandry Stanacev, wygrywały po czterech minutach gry 6:5. Drużyna z Mińska walczyła niezwykle ambitnie i po kolejnym rzucie zza linii 6,75 m, prowadziła po pięciu minutach gry 12:11. Na dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty, gdy Amerykanka Kamiah Smalls popisała się udanym rzutem, Pszczółka wygrywała 17:16. Do końca premierowej odsłony punkty zdobywały już jednak tylko zawodniczki Horizontu, która zakończyła się ostatecznie wynikiem 24:17 dla Białorusinek.

Druga kwarta rozpoczęła się fatalnie dla gospodyń, bowiem przyjezdne rzuciły dwie trójki z rzędu, odskakując na 30:17. Minutę później przewaga Białorusinek wzrosła aż do 18 pkt. (35:17). Akademiczki przez ponad pięć minut gry w drugiej kwarcie nie potrafiły celnie rzucić do kosza rywalek, a niemoc w ofensywie przełamała dopiero w 16. minucie Olga Trzeciak, przy wyniku 37:17 dla mińszczanek. Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka nie potrafiły znaleźć sposobu na świetnie rzutowo dysponowane Białorusinki, przegrywając do przerwy 27:43.