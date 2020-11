Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin zagra dziś w Gorzowie Wielkopolskim

Mecz miał pierwotnie odbyć się 17 października, lecz na przeszkodzie stanął wówczas koronawirus, którym zaraziły się zawodniczki gorzowskiego zespołu. Tym razem nic nie wskazuje na to, by nie doszło do rywalizacji, której faworytem są gospodynie.

Zespół z zachodu naszego kraju to jeden z kandydatów do walki o medale w obecnych rozgrywkach. Ostatnią kampanię ekipa z województwa lubuskiego zakończyła na trzeciej lokacie. Aktualną kampanię podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego rozpoczęły od zwycięstwa i porażki na początku października, by następnie pauzować przez ponad trzy tygodnie. W miniony weekend PolskaStrefaInwestycji Enea powróciła do gry, rozbijając na własnym parkiecie Energę Toruń aż 118:32. Duży wpływ na tak wysokie zwycięstwo miał fakt, że rywalki przyjechały do Gorzowa w sześcioosobowym składzie, bez trenera i zawodniczek zagranicznych.

W szeregach dzisiejszych rywalek Pszczółki występują dwie koszykarki, które w przeszłości broniły barw klubu z Lublina. To niezwykle doświadczona skrzydłowa Agnieszka Szott-Hejmej oraz rozgrywająca Dominika Owczarzak. Jednak największe wrażenie w gorzowskim zespole robią na początku sezonu mierzące po 190 cm wzrostu środkowe - Brytyjka Cheridene Green i Amerykanka Megan Gustafson. Druga z wymienionych zawodniczek notowała w trzech dotychczasowych spotkaniach średnio 20,7 oraz 10 zbiórek na mecz.