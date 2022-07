Puchar Polski. Motor gra dalej. Rezerwy Śląska pokonane [ZDJĘCIA]

Wartym odnotowania jest skład, w którym lublinianie wybiegli na mecz z rezerwami Śląska. Między słupkami stanął 19-letni Paweł Budzyński, którego pozyskanie klub ogłosił na cztery godziny przed meczem. W ataku natomiast Michała Żebrakowskiego zastąpił Ezana Kahsay.

W 12. minucie nowy golkiper żółto-biało-niebieskich ładnie obronił strzał Szymona Krocza z obrębu pola karnego. Piłka po jego interwencji wyszła poza boisko, a goście rozpoczęli z lewego narożnika.

Dośrodkowanie na gola uderzeniem z lewej nogi zamienił Igor Maruszak (0:1). Przyjezdni z prowadzenia nie cieszyli się długo. Już 120 sekund później do niepilnowanego w polu karnym wrocławian Kahsaya wrzucił Kamil Rozmus, „Izi” pewnie przymierzył głową i na Arenie było już 1:1.

W 23. minucie we własnym polu karnym faulował jednak Maksymilian Cichocki. Arbiter wskazał na wapno i goście stanęli przed szansą na odzyskanie prowadzenia. Do piłki podszedł Krocz. Budzyński co prawda wyczuł intencje strzelającego, ale uderzenie było na tyle silne i precyzyjne, że po rękach bramkarza Motoru wpadło do siatki (1:2).