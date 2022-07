Puławy. Ciągnik wjechał do rowu i przewrócił się, przygniatając kierowcę

Do groźnego wypadku doszło dzisiaj przed godz. 8:00 w powiecie puławskim. Na drodze z Celejowa do Witoszyna ciągnik zjechał do przydrożnego rowu, i przewrócił się, więżąc pod sobą swojego kierowcę. Na miejscu interweniowała policja, straż pożarna i służby ratunkowe.

Kierowca to 70-letni mieszkaniec gminy Wąwolnica. Został przewieziony do szpitala. Obecnie nie jest znany jego stan.

Na miejscu prowadzone są czynności, mające na celu ustalenie przyczyny wypadku - nie widać śladów hamowania.

Kierowca jechał sam. W zdarzeniu, oprócz niego, nikt nie ucierpiał. Mimo prowadzonych czynności, ruch odbywa się bez przeszkód.