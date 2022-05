Rafał Walczyk: „Chcemy podjąć rękawicę i wystartować w Eurolidze”

Od zakończenia ubiegłego sezonu minął ponad miesiąc. Można powiedzieć, że wszystkie sprawy związane z rozgrywkami 21/22 w AZS UMCS Lublin są już zamknięte?

Jeszcze nie. Cały czas jeszcze domykamy pewne kwestie finansowe. Zostały nam do wypłaty także premie. Jeżeli natomiast chodzi o sprawy organizacyjne, choćby związane z przygotowaniami pod nowy sezon, to temat jest zamknięty. Na spokojnie już na niego czekamy.

Póki co z klubu nie wypływają żadne informacje personalne, ale rozumiem, że skład jest już budowany

Można powiedzieć, że pierwszy skład mamy zamknięty. Tak naprawdę udało się to już zrobić przed końcem kwietnia. Zostały natomiast drobne uzupełnienia zawodniczek młodych, które dopiero będą się u nas rozgrywać, wchodzić do seniorskiej koszykówki. Transfery chcemy ogłaszać od lipca, bo jeszcze jesteśmy na etapie planowania, w których rozgrywkach zagramy.