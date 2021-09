Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin, o drużynie koszykarek: W tym roku mamy o wiele mocniejszy skład

Czego możemy spodziewać się po nowym sezonie w wykonaniu koszykarek Pszczółki Polskiego-Cukru AZS UMCS Lublin?

Widać, że budżety wszystkich klubów wzrosły. My również dysponujemy nieco większym budżetem z uwagi na start w eliminacjach EuroCup. Z drużyny jestem bardzo zadowolony. Wcześnie rozpoczęliśmy rozmowy z zawodniczkami, więc mieliśmy duży wybór. Zbudowaliśmy zespół na bazie tego sprzed roku, bo nie można powiedzieć, że dokonaliśmy rewolucji. Pierwszy raz od wielu lat zostawiliśmy w składzie jedną z zawodniczek zagranicznych. Wymieniliśmy natomiast te ogniwa, które albo same odeszły, jak Morgan Bertsch do Gdyni, albo od których oczekiwaliśmy nieco więcej.

Obserwuję treningi i wierzę, że w tym roku mamy skład o wiele mocniejszy. Pytaniem, które zadają sobie w każdym klubie jest, na ile kluczową rolę odegra polska zawodniczka. Czyli piąta na boisku. Na ile jej postawa będzie miała przełożenie na końcowy wynik. My w tym aspekcie także jesteśmy mocni i mamy gwarancję, że polska, młoda zawodniczka będzie na najwyższym poziomie. Myślę, że na takim, który da nam przewagę nad innymi zespołami. Czy mam rację, dowiemy się 9 października w meczu ze Ślęzą i w trakcie całego sezonu. Kibiców natomiast zapraszam na pierwszy mecz eliminacji EuroCup ze Spartakiem Moskwa, 23 września w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich.