Regulamin akcji „Setka Kuriera” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Setka Kuriera Lubelskiego”.

2. Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3. Akcja ma celu wyłonienie najlepszych firm z województwa lubelskiego w kategoriach:

a. Firmy duże (powyżej 1 mld zł) według uzyskanego w 2020 roku obrotu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług

b. Firmy średnie (poniżej 1 mld zł - 500 mln zł) według uzyskanego w 2020 roku obrotu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług

c. Firmy małe (poniżej 500 mln zł - 200 mln zł) według uzyskanego w 2020 roku obrotu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług

d. Firmy płacące podatki poza woj. lubelskim, ale mających siedzibę w woj. Lubelskim

e. Ranking Największy pracodawca – firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników

f. Zestawienie Przedsiębiorczy Rolnik

g. Wyróżnienia redakcyjne

4. Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerzy. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

5. Ranking organizowany jest lokalnie przez Oddział w Lublinie i będzie prowadzony na łamach Kuriera Lubelskiego oraz portalu kurierlubelski.pl nazywanych dalej „Gazetą".

6. Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 19.08.2021 r. do 30.09.2021 r.