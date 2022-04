Rehabilitacja piłkarek nożnych ekstraligowego Górnika Łęczna za porażkę we Wrocławiu. Zielono-czarne rozgromiły u siebie Tarnovię Tarnów 6:2

– Mecz ze Śląskiem nam nie wyszedł. Było to pierwsze spotkanie, które zagraliśmy na tak niskim poziomie. Z jednej strony lepiej, że przyszło ono w tym momencie sezonu, a nie w starciach decydujących, ale jest to też niepokojące. Skorygowaliśmy jednak to, co nam się nie podobało i myślę, że zespół wygląda już znacznie lepiej – mówił przed sobotnią konfontacją, Robert Makarewicz, trener Górnika, cytowany przez klubowy portal.

Od początku spotkania przeważały miejscowe. Przed szansą na zdobycie goli stawały Emilia Szymczak i Marianna Litwiniec. Do trzech razy sztuka i w 15. minucie Górnik objął prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Weroniki Kaczor, piłkę do siatki wpakowała Zawadzka.

W pierwszej połowie gospodynie strzeliły jeszcze dwie bramki, a ich autorkami były Oliwia Rapacka i Klaudia Lefeld.

Zaraz po zmianie stron wynik podwyższyła znajdująca się w wybornej formie Macleans Chinonyerem. Nigeryjka ma na swoim koncie już 18 trafień i przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelczyń.