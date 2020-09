Rekordowa liczba ozdrowieńców. Aż 139 w ciągu doby Ile mamy ognisk epidemicznych w regionie?

Do 1314 osób wzrosło grono ozdrowieńcow na Lubelszczyźnie. W ciągu ostatniej doby to aż 139 nowych osób. Tym samym zmalała liczba zmagających się z aktywną postacią koronawirusa. Z 473 w piątek do 349 w sobotę. Najwięcej zakażonych jest w Lublinie, bo 86 osoby i w pow. hrubieszowskim - 31 osoby. Zmniejszyła się także liczba osób znajdujących się w kwarantannie. Aktualnie jest to 3068 osób, w dzień wcześniej było ich 3611.

Przypomnijmy, że od drugiego września zmieniły się przepisy dotyczące izolacji. Kwarantanna uległa skróceniu do 10 dni od chwili styczności ze źródłem zakażenia. Zaś osoby zakażone bez objawów mogą zakończyć izolację po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.