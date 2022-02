Remis w zimowej scenerii. Górnik Łęczna Śląsk Wrocław 1:1

Dwie godziny przed rozpoczęciem meczu rozpoczęły się intensywne opady mokrego śniegu, który grubą warstwą przykrył murawę stadionu w Łęcznej. Piłkarze potrzebowali kilku minut, żeby dostosować się do specyficznych warunków. - Mam nadzieję, że przypadek nie będzie rządził na boisku – mówi przed pierwszym gwizdkiem trener Kamil Kiereś.

W 43. minucie Lokilo dośrodkował z lewej strony, a do piłki wyskoczył Sergiej Krykun. Zawodnika Górnika uprzedził Victor Garcia, ale futbolówkę skierował do własnej bramki i gospodarze tuż przed przerwą wyszli na prowadzenie.

W drugiej połowie sędzia Paweł Raczkowski kilka razy wyciągał żółty kartonik. W 67. minucie ukarany w ten sposób został Kryspin Szcześniak. To napomnienie nie ostudziło piłkarza Górnika i cztery minuty później otrzymał on drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Do końca spotkania łęcznianie grali więc w dziesięciu.

Napór wrocławian przyniósł im powodzenie w 78. minucie. Adrian Łyszczarz, który na boisku pojawił się niecały kwadrans wcześniej, wbiegł w pole karne między dwoma defensorami Górnika, a następnie strzałem tuż przy słupku doprowadził do wyrównania.