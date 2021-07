Remont w Pałacu Parysów w Lublinie. Będzie zmiana w wyglądzie budynku. Zobacz zdjęcia z budowy

- Rozpoczęte działania mają na celu podwyższenie całości dachu i m.in. uporządkowanie klimatyzatorów umieszczonych przy kominach - informował Lubelski Konserwator Zabytków na swoim profilu Facebook. - Od strony ul. Bernardyńskiej na jednym z kominów umieszczono kilka klimatyzatorów, ale jest to niezgodne z zatwierdzonym projektem. W sprawie tej została podjęta interwencja – u inwestora i projektanta, stąd uznaję tę lokalizację za tymczasową. Niebawem te klimatyzatory zmienią swoją lokalizację na mniej eksponowaną - dodaje.

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego w Pałacu Parysów trwa remont. - Dach nie spełniał wymogów pożarowych. Powstał mniej więcej w 1989 lub 1990 i choć ma dopiero 30 lat to pełno tam dziur. Konstrukcja przez to przegniła. Mamy na strychu jakieś 35 wiader, które są niezbędne jak pada deszcz. Konieczna zatem była wymiana dachu. Oprócz tego zmieniamy też drzwi oraz gdzieniegdzie posadzkę - zdradza prezes.