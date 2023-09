Reprezentant kraju przekazał medal Centrum Historii Sportu w Lublinie

- Pochodzę z Lublina, tutaj zaczynałem przygodę z piłką ręczną i poprzez ciężką pracę zdobyłem brązowy medal mistrzostw świata, który jest dla mnie najcenniejszym sukcesem w sportowej karierze. Uznałem, że wystarczająco długo przeleżał w szafie i fajnie byłoby się z nim podzielić. Pomysł ten pojawił się już kilka lat temu, gdy na mapie Lublina pojawiło się Centrum Historii Sportu. Ale ze względu na moją grę za granicą dopiero teraz mogę go zrealizować – mówi.

Michał Szyba poza medalem z mistrzostw świata w Katarze przekazał również piłkę z autografami reprezentacji Polski z igrzysk olimpijskich w 2016 roku, koszulkę meczową z mistrzostw Europy oraz identyfikator z igrzysk w Rio de Janeiro.

- Najważniejsze są wspomnienia, a tych mam mnóstwo. Medal to tylko rzecz, która może kogoś zainspiruje. Centrum jest miejscem godnym i wartym tego, żeby go tutaj przekazać. Mam nadzieję, że kiedyś mój syn wybierze się do centrum na wycieczkę szkolną i zobaczy w witrynie medal. Na pewno będzie mu miło i poczuje dumę – mówi Michał Szyba.