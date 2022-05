Rywale dzielą się punktami. Lublinianka bierze wszystko

Na początek jednak wizyta na „Wieniawie” gdzie przewodząca stawce drużyna Lublinianki podejmowała Grom Różaniec. W ekipie gospodarzy zagrać nie mogli pauzujący za kartki Karol Futa i Mateusz Miśkiewicz.

Mimo to nadal to Lublinianka była zdecydowanym faworytem spotkania z Gromem, który w grupie mistrzowskiej jeszcze nie wygrał. Już w 12. minucie prowadzenie gospodarzom po dośrodkowaniu Wiktora Makowskiego dał Wojciech Markowicz (1:0). Gol jednak nie rozwiązał worka. Co prawda okazje były, ale nie można powiedzieć, aby miejscowi zachwycali swoją postawą na tle ambitnie grających rywali. Przy takim rezultacie zespoły udały się do szatni.

– Co prawda przed przerwą mieliśmy dwie sytuacje, w których powinny paść bramki, ale piłkarze chyba pomyśleli, że kolokwialnie mówiąc uda im się wygrać ten mecz na „stojąco” – mówi szkoleniowiec Lublinianki, Robert Chmura.