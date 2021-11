Sebastian Madejski (bramkarz Motoru Lublin): Awans wciąż jest w naszym zasięgu

Wyniki Motoru rozczarowują. W zespole narasta frustracja z tym związana, czy przyjmujecie to ze spokojem?

Na pewno nie można powiedzieć, że przyjmujemy ostatnie rezultaty ze spokojem. Złość narasta. Wpadliśmy w dość duży dołek. Problem jest szczególnie widoczny w ofensywie. Nie potrafimy strzelić bramki. Ostatnie mecze pokazały też, że ta niemoc przełożyła się na obronę. Wynika to z tego, że staramy się kreować więcej sytuacji. Chcemy tę bramkę strzelić i jednocześnie tracimy koncentrację w defensywie. Przekłada się to na stracone bramki.

Wiara w awans jest wciąż w drużynie żywa, czy powoli umiera?

Uważam, że powinniśmy się skupiać na każdym kolejnym meczu. To jest najważniejsze. Awans wciąż jest możliwy. Gdybyśmy w ubiegłym sezonie wygrali trzy mecze po starciu z Lechem Poznań, trafilibyśmy do baraży. W tej chwili jeszcze nie skończyła się runda. Mamy do przepracowania całą zimę. Awans może troszeczkę się od nas oddala, ale wciąż jest w naszym zasięgu. Wszystko w naszych nogach, głowach, a w moim przypadku - w rękach.