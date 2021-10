Siatkarski Superpuchar Polski w Lublinie wygrały zespoły z Rzeszowa i Kędzierzyna-Koźla. Zobacz, co działo się w hali Globus

Do Lublina przyjechały najlepsze drużyny poprzedniego sezonu w Tauron Lidze kobiet oraz w PlusLidze mężczyzn. Do wywalczenia w hali Globus mieli pierwsze w tym roku trofeum. Rozpoczęły kobiety, które stoczyły pięciosetowy pojedynek o wielu zaskakujących zwrotach akcji.

Zespół z Rzeszowa rozpoczął mecz od prowadzenie 3:0, zdobywając punkty atakiem, blokiem oraz asem serwisowym. To była zapowiedź tego, co widzieliśmy w dwóch pierwszych setach. Ekipie Developres wychodził niemal wszystko. Zawodniczki świetnie broniły i podbijały trudne piłki. Pierwszego seta wygrały do 12.

Druga partia przebiegała według podobnego scenariusza. Siatkarki z Rzeszowa na początku prowadziły 4:1 i cały czas utrzymywały przewagę. Dobrym podsumowaniem znakomitej gry drużyny trenera Stephane’a Antigi był 17. punkt wywalczony po szalonej akcji. Rzeszowianki wybroniły się z beznadziejnej wydawało się sytuacji i zdobyły punkt.

Wydawało się, że rywalizacja siatkarek o Superpuchar Polski będzie wyjątkowo krótka i zakończy się w trzech setach. Tak się jednak nie stało. W połowie trzeciej partii zespół z Police odskoczył na pięć punktów (14:9) i tę przewagę utrzymał do końca.