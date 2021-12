Siatkarze LUK Lublin pokonali w hali Globus drużynę Cerrad Enea Czarni Radom. Zobacz zdjęcia

Lublinianom w starciu z radomianami nie wyszedł tylko drugi, przegrany set. W pozostałych trzech pewnie kontrolowali jednak przebieg spotkania i zasłużenie wygrali za trzy punkty. Drużyna beniaminka dobrze funkcjonowała w bloku, w polu serwisowym oraz była zdecydowanie skuteczniejsza w atakach.

Gospodarze świetnie rozpoczęli potyczkę z radomianami, odskakując szybko rywalom w premierowej odsłonie po podwójnym bloku na 6:1. Team trenera Dariusza Daszkiewicza stopniowo powiększał swoją przewagę, która w połowie tej części gry wyniosła dziesięć oczek (16:6). Ostatecznie pierwszy set zakończył się wysoką wygraną miejscowych 25:13.

Druga partia była wyrównana do stanu 9:9, gdyż kolejny okres gry lubelski zespół wygrał 3:0, odskakując na 12:9. Chwilę potem po autowym ataku rywali, LUK prowadził już 16:12. Radomianie nie poddawali się jednak i to oni zdobyli tym razem cztery punkty z rzędu, doprowadzając do remisu 16:16. W kolejnych akcjach lepiej radzili sobie również goście, którzy wypracowali sobie trzy oczka zaliczki w końcowej fazie tego seta (20:17) i nie dali się już dogonić beniaminkowi. Drużyna trenera Jakuba Bednaruka wyrównała tym samym stan meczu.