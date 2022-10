Siatkarze LUK Lublin zdobyli punkt na inaugurację, a już we wtorek zagrają na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle

W inauguracyjnym meczu z radomianami najskuteczniejszy w lubelskim zespole był Wojciech Włodarczyk, który zakończył spotkanie z dorobkiem 23 pkt. O pięć oczek mniej na koncie miał natomiast Nicolas Szerszeń.

– Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu, gdyż radomianie są bardzo dobrym zespołem, zwłaszcza po ostatnim transferze Damiana Schulza – mówi Dariusz Daszkiewicz, szkoleniowiec LUK Lublin.

– Czarni stali się drużyną kompletną i wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko wygrać z nimi. Wywarli oni na nas olbrzymią presję zagrywką, odrzucili nas od siatki i mieliśmy przez to spore kłopoty z wyprowadzeniem ataku. My natomiast nie mogliśmy wywrzeć takiej presji na nich w tym elemencie. Rywali grali bardzo dobrze w przyjęciu, a my dopiero w trzecim secie złamaliśmy ich i ta gra stała się dla nas nieco łatwiejsza. Wywalczyliśmy jeden punkt, ale na pewno liczyliśmy na znacznie więcej, grając we własnej hali – dodaje.