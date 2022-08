Siatkarze LUK na drugim miejscu w turnieju o Puchar Prezydenta Lublina (ZDJĘCIA)

W decydującej partii team trenera Jacka Nawrockiego przypieczętował końcowy sukces, gromiąc lublinian 15:4. Goście ostatecznie wygrali cały pojedynek 3:2 i w efekcie Puchar Prezydenta Lublina pojechał do Radomia. Podium uzupełnił zespół BBTS Bielsko-Biała, który w meczu o trzecie miejsce pokonał KPS Siedlce 3:1.

Gdy wydawało się, że skończy się na gładkim 3:0 dla gospodarzy, wówczas do boju poderwali się przyjezdni. Wojskowi nie tylko zaczęli być skuteczniejsi w swoich akcjach ofensywnych, ale przede wszystkim nie popełniali już tylu własnych błędów. Ekipa z Radomia kolejne dwa sety wygrała dość gładko 25:14 i 25:16, więc triumfatora musiał wyłonić tie-break.

Lublinianie rozpoczęli finałowe starcie w bardzo dobrym stylu, wygrywając premierową odsłonę do 20. Kolejna partia była jeszcze lepsza w wykonaniu podopiecznych trenera Dariusza Daszkiewicza, którzy rozbili radomian 25:16, obejmując prowadzenie w całym meczu 2:0.

– Po tym turnieju mamy dużo materiałów do analizy i z tego najbardziej cieszymy się. W tym okresie najważniejsze dla nas jest, aby takimi materiałami dysponować oraz jak najwięcej grać, abyśmy mogli zastanowić się nad czym trzeba bardziej, a nad czym mniej pracować – podkreśla Maciej Kołodziejczyk, drugi trener LUK Lublin.

– Jesteśmy na takim etapie przygotowań, że tak naprawdę każdy system gry musimy przerobić. Jeśli natomiast chodzi o sam mecz finałowy to był on bardzo dziwny. Przez pierwsze dwa sety kontrolowaliśmy bowiem przebieg tego spotkania, a potem spadło z nas jakby powietrze i radomianie zaczęli dominować już do końca w tym pojedynku – dodaje.

Z kolei oba piątkowe mecze półfinałowe zakończyły się w trzech setach, bowiem wygrywali faworyci. Cerrad Enea Czarni Radom pokonali BBTS Bielsko-Biała, natomiast lublinianie wygrali w takim samym stosunku z siedlczanami. Pomimo że starcie LUK i KPS było potyczką plusligowca z pierwszoligowcem, ekipa z Siedlec pokazała się z bardzo dobrej strony.