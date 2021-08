Siatkarze LUK Politechniki Lublin na czwartym miejscu w turnieju PreZero Grand Prix. Zobacz zdjecia

- Mam nadzieję, że wystarczy nam sił, bo jest nas tutaj ośmiu. Trochę się wymieniamy, więc myślę, że na kolejny mecz wystarczy jeszcze siły. Będziemy walczyć do końca - podkreślał przed meczem o brąz Jakub Wachnik, przyjmujący LUK Politechniki Lublin.

Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza nie najlepiej rozpoczęli starcie o brąz, bowiem rywale odskoczyli na 5:2. Bardzo dobrze na siatce spisywał się Michał Gierżot i przewaga lubinian nad beniaminkiem PlusLigi, robiła się coraz wyraźniejsza (13:9, 16:10). Drużyna z Koziego Grodu popełniała dużo błędów w ataku, przez co traciła kolejne punkty. Ostatecznie lublinianie przegrali premierową odsłonę 13:25.

Druga partia była już bardziej wyrównana. Siatkarze z Lublina poprawili nieco zagrywkę, lepiej spisywali się na siatce i trzymali się blisko ekipy z Lubina. Liderem LUK Politechniki był Wojciech Włodarczyk, który robił co mógł, aby odmienić losy seta. w drugiej fazie seta blok na Grzegorzu Pająku dał Staropolance Cuprum Lubin 3-punktową zaliczkę (17:14), która chwilę potem wzrosła nawet do pięciu oczek. Lubinianie nie mieli większych problemów z utrzymaniem takiej przewagi, wygrywając drugą partię do 19 i cały mecz 2:0.