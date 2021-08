Siatkarze LUK Politechniki Lublin w półfinale turnieju PreZero Grand Prix

W pierwszym secie wydawało się, że lublinianie będą musieli pogodzić się z porażką, bowiem w pewnym momencie przygrywali już 4:12. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza nie poddawali się jednak, zbliżając się do rywali na zaledwie dwa oczka (12:14). W końcówce premierowej odsłony Szerszeń został dwukrotnie zablokowany przez Nowakowskiego i ekipa z Koziego Grodu dość nieoczekiwanie wyszła na prowadzenie w meczu 1:0.

Drugą partię pewnie wygrali rzeszowianie do 18 i o zwycięstwie w meczu musiał zadecydować tie-break. W decydującym secie rzeszowianie szybko wyszli na prowadzenie, 4:2. Przewaga Resovii utrzymywała się aż do stanu 10:7. Od tego momentu lublinianie zdobyli trzy punkty z rzędu, doprowadzając do remisu po 10. Końcówka należała już do LUK Politechniki, a ostatni punkt w meczu zdobył Filipiak.

LUK Politechnika Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 2:1 (25:22, 18:25, 15:12)

LUK: Filipiak 12, Pająk 4, Gregorowicz 1, Włodarczyk 14, Wachnik 6, Strulak 1, Romać 3, Bereza 3, Nowakowski

Resovia: Krulicki 7, Bucki 14, Potera 3, Szerszeń 22, Słotarski 1