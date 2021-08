Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 17. Nie żyje motocyklista. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają ponad 5 godzin

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych w Lublinie. Gdzie są jeszcze wolne miejsca?

Tegoroczni ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia. Lubelskie placówki przyjęły już ponad 4,5 tys. uczniów. I choć w niektórych oddziałach liczba chętnych przewyższała znacznie ilość dostępnych miejsc, wiele klas ma dalej wolne krzesła. Jak podaje ratusz, publiczne szkoły ponadpodstawowe w Lublinie przyjmą jeszcze 1111 osób w naborze uzupełniającym, w którym mogą wziąć udział ci, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych szkół lub ci, którzy jednak chcą zmienić swoją decyzję. Na jej zmianę mają czas do 5 sierpnia.