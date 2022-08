Spotkali się by wspólnie pojeździć motocyklami. Obaj z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala

- Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że dwaj koledzy w wieku 18 i 22 lat w piątkowy wieczór spotkali się, by wspólnie pojeździć motocyklami crossowymi po polu uprawnym w miejscowości Zabiele. Niestety ich spotkanie zakończyło się zderzeniem. Obaj z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Od mężczyzn została pobrana krew do badań w celu ustalenia stanu trzeźwości - informuje starszy aspirant Piotr Mucha.