Stało się. Starostwo Powiatowe w Świdniku wyłoniło zwycięzcę przetargu na modernizację ulicy Dworcowej

W przetargu na remont pierwszego fragmentu ulicy Dworcowej wzięło udział pięć firm. Na jej modernizację miasto pozyskało ponad 4,5 mln zł z rządowych funduszy.

- Remont tej ulicy był jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. Zaczynamy od odcinka od ul. Struga, do skraju lasu. Po uporządkowaniu spraw własnościowych z działkami należącymi do PKP rozpoczniemy modernizację drugiego, dłuższego fragmentu. Liczę, że stanie się to bardzo szybko. Powiat świdnicki korzysta ze wszystkich, dostępnych mechanizmów finansowych, proponowanych przez rząd. Cieszymy się z tak dużego wsparcia dla samorządów - mówił Łukasz Reszka, starosta powiatu.