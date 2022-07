Stracone dwa punkty w końcówce. Motor remisuje z Olimpią [ZDJĘCIA]

Trener Stanisław Szpyrka w porównaniu do spotkania sprzed tygodnia z Garbarnią Kraków (2:2) zdecydował się na dokonanie jednej zmianie w wyjściowej jedenastce. W linii defensywy Kamila Rozmusa zastąpił wychowanek, Maksymilian Cichocki.

Już w 1. minucie spotkania bliski dojścia do prostopadłego podania od Mariusza Rybickiego był Michał Żebrakowski. Napastnikowi gospodarzy zabrakło naprawdę niewiele, aby uprzedzić bramkarza gości, Andrzeja Witana. W kolejnych minutach nadal sprowadzony przed sezonem z Wigier Suwałki snajper obrońcom rywali dawał się we znaki.

Motor utrzymywał się przy piłce, a co najważniejsze niezmiennie grał do przodu, co bez wątpienia mogło się podobać. Nie brakowało akcji i strzałów, jednak brakowało celności. Niemniej gospodarze na Arenie byli stroną dominującą.

Przyjezdni od czasu do czasu również próbowali przedrzeć się na połowę lublinian. W 7. minucie w polu karnym miejscowych Przemysława Szarka ograł Dawid Wojtyra, po czym uderzył z ostrego kąta w kierunku bramki 20-letniego Michała Furmana. Golkiper żółto-biało-niebieskich był jednak na posterunku. Był również kilka minut później, kiedy z okolic dziesiątego metra głową ponownie uderzał Wojtyra. Co prawda arbiter liniowy podniósł chorągiewkę, sygnalizując tym samym pozycję spaloną, ale Furman i tak nie dał się pokonać.