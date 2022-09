Sukces lubelskiego pływania w Peru. Laura Bernat trzecią zawodniczką świata

– Brązowy medal tak dużej imprezy to bardzo duże osiągnięcie, a zarazem udowodnienie, że Laura niezmiennie należy do światowej czołówki. Miejsce jest ważne, ale oprócz miejsca patrzymy jeszcze na czas – zaznacza mistrz Europy, medalista mistrzostw świata, dwukrotny olimpijczyk, a obecnie członek zarządu Lubelskiego Okręgowego, a także Polskiego Związku Pływackiego, Mariusz Siembida. – Tu wydaje się, że Laura popłynęła na miarę swoich możliwości. Za nią mnóstwo ciężkich startów w tym sezonie, naprawdę bardzo intensywny okres. Można być dzisiaj zadowolonym, bo to osiągnięcie jest zwieńczeniem pracy wykonanej w ostatnich miesiącach z trenerem Sławomirem Pliszką – dodaje.

Lublinianka zmagania w Limie ukończyła z rezultatem 2:11:09 sekundy. Przed ostatnim nawrotem znajdowała się na 4, miejscu, tracąc do trzeciej Mio Narity (Japonia) ponad pół sekundy. Na czwartej długości zaprezentowała jednak długi finisz i ostatecznie o 0.01 sekundy pokonała rywalkę z Azji.