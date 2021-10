Świdnicki targ pełen jest stoisk ze stroikami i wiązankami na nadchodzące Zaduszki. Kupujących nie brakuje, ale jest drożej niż rok temu Agnieszka Szymuś

Świdnicki targ w okresie przed 1 listopada cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem kupujących. Sprzedawcy zadbali o to, by można było wybierać w ciekawych kompozycjach kwiatowych. Do wyboru są wieńce, bukiety oraz stroiki. W tym roku przyjdzie nam jednak za nie zapłacić więcej.