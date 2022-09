Świdniczanka i Stal nadal z kompletem punktów. Kryształ szuka trenera

W pierwszej grupie niezmiennie stawce przewodzi Świdniczanka. Cztery mecze i komplet dwunastu punktów muszą robić wrażenie. Przypomnieć jednak należy, że na boisku podopieczni trenera Łukasza Gieresza raz jednak przegrali. Miało to miejsce w 1. kolejce, kiedy to lepsze od nich okazały się rezerwy Motoru. Ale rywale wystawili wtedy do gry nieuprawnionego zawodnika, przez co wynik został zweryfikowany jako walkower 3:0 dla klubu ze Świdnika.

W następnych trzech kolejkach świdniczanie punkty wywalczyli już na boisku. W sobotę pewnie pokonali Górnika II Łęczna 2:0, dla którego była to już czwarta porażka w sezonie. Początek starcia był mocno wyrównany. Wynik w 20. minucie otworzył Jakub Pryliński, który w sytuacji sam na sam nie dał szans golkiperowi gości. Od tego momentu faworyt przejął kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Sytuacje na podwyższenie rezultatu były, ale ten do przerwy nie uległ zmianie.